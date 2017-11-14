القاهرة - اخبارمصر

أمرت نيابة الزاوية الحمراء، بحبس “عاطلين” 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالتحرش بموظفة ومحاولة اختطافها بالزاوية الحمراء.

كشفت التحقيقات عن قيام إسلام.ب، وكريم.هــ بالتحرش بفتاة تدعى ي.ر (موظفة)، داخل “توك توك” ملك الأول، والاستيلاء منها على سلسلة ذهبية وهاتف محمول، تحت تهديد السلاح “مطواة” بحوزة الثاني، حتى أطلقت المجني عليها صرخة استغاثة، وتمكنت قوة أمنية من مباحث الزاوية الحمراء من إنقاذها وضبط المتهمين.

واعترف المتهمان، بارتكاب الواقعة والتحرش بالمجني عليها وسرقتها بالإكراه بعد ترصدها في أثناء خروجها من عملها.