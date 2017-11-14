اخبار مصر - عصمت سعد

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد موافقات الهيئة بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة من اول العام وحتى نهاية شهر سبتمبرر2017 بلغت 3778 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 102.6 مليار جنيه، مدفوع منها 71.03 مليار جنيه.

وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة شهد ارتفاعا قويا فى نهاية شهر سبتمبر 2017 بنسبة 85% مقارنة بنهاية نفس الشهر من العام الماضى ليصل إلى 748.6مليار جنيه ، كما سجلت نسبة رأس المال السوقى الى الناتج المحلى الآجمالى حوالى 27.6 % بنهاية التسع شهور الأولى من العام الحالى ، كما شهد مؤشر البورصة الرئيسي ( EGX30 ) في نهاية سبتمبر 2017 ارتفاعاً بنسبة 76.% مقارنة بنفس التاريخ في العام السابق.

و أشار د. عمران إلى أن قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال التسعة أشهر من العام بلغت نحو 242.2 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 172.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى ، محققة زيادة نسبتها 40%. وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات – إسكان) نحو 13.96 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2017.

ولفت د. عمران إلى أن تعاملات المصريين فى شهر سبتمبر 2017 قد سجلت نسبة 73.2% من اجمالى تعاملات السوق ، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 16.9% ، والعرب على 9.9% بعد استبعاد الصفقات ، وحققت تعاملات غير المصريين من عرب وأجانب صافى شراء ما يزيد عن 8.6 مليار جنيه خلال فترة التسع شهور الأولى من السنة الحالية.

وتم إصدار تراخيص جديدة لأنشطة الأوراق المالية ليبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 835 فى مجال سوق المال من ضمنها 209 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية. و بلغ عدد الشركات المرخص لها بممارسة هذه الأنشطة عدد 747 شركة بنهاية التسعة أشهر من عام 2017.

ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية حوالى 195 متقدم .