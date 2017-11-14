واشنطن أ ش أ

دقت دراسة طبية ناقوس الخطر من الدور الذى يلعبه الإفراط فى مشاهدة التلفزيون فى مضاعفة مخاطر الإصابة بجلطات الأوردة الدموية.

وأوضحت الدراسة أنه كلما ارتفعت ساعات مشاهدة التلفزيون كلما زادت المخاطر بصورة مضطردة فى ظل تراجع معدل النشاط الحركى والرياضى بين الكثيرين.

وأوضحت مارى كوشمان أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب جامعة نيويورك “إن مشاهدة التلفزيون لساعات طويلة تعزز من مخاطر تكون جلطات الأوردة بين الكثيرين, فقد ارتبطت ساعات المشاهدة الطويلة لبرامج التلفزيون بارتفاع معدلات الإصابة بأمراض القلب التى تنطوى على تهديد مباشر لوظائف الشرايين, إلا أن الدراسة التى نحن بصددها تعد الأولى من نوعها التى تشير إلى العلاقة المباشرة بين الإفراط فى الجلوس لساعات طويلة أمام التلفزيون وتكون جلطات الأوردة, خاصة في الساقين والأذرع ومنطقة الحوض والرئتين والمعروفة باسم “الجلطات الدموية الوريدية”.

وفي إطار تقييم تصلب الشرايين, أجريت الدراسة على ما يقرب من 15 ألف و150 شخصا في مرحلة منتصف العمر تراوحت أعمارهم ما بين 45 – 64 عاما, ووجد أن خطر تطوير الجلطات الدموية بلغ 1.7 مرة أعلى بين أولئك الذين أفادوا تكرار مشاهدتهم للتلفزيون مقارنة عن أولئك الذين نادرا ما يقضون وقتا طويلا فى مشاهدة التلفزيون.

ولوحظ أن هذه المعدلات ارتفعت لنحو 1.8 مرة أعلى من الضوابط والتوجيهات الموصى بها فيما يتعلق بالنشاط البدنى مقارنة بساعات الجلوس أمام التلفزيون.