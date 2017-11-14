وكالات

قبلت جامعة كامبردج جيف إدواردز 52 عاما – الذي قضى معظم حياته متسولا- طالبا في كلية الآداب نظرا لولعه الكبير بالمطالعة.

وبعد أن أنهى إدواردز دراسته الثانوية عمل بعض الوقت في مزارع ، وكان يقضي أسابيع دون مأوى، وفي لحظة ما قرر التوجه إلى الجامعة.

واوضح إدواردز ان الكتب أصبحت وسيلة للهرب من الواقع المؤلم الذي يعيشه لذلك كان يقضي أيامه في مكتبة الجامعة.

بعد ذلك قرر أن يلتحق بالدورات المكثفة لكبار السن، والتي استمرت ثلاث سنوات بأربعين ساعة أسبوعيا، وأخيرا انضم إلى مجموعة كبار السن كطالب مسجل في الجامعة.