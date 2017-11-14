اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

ارتدت البورصة الى التحرك في المنطقة الخضراء في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء بدعم من مشتريات المؤسسات المحلية والاجنبية.

على صعيد حركة المؤشرات، زاد مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” بنحو 0.10 % مسجلاً 14137.60 نقطة. وكسب مؤشر “ايجي اكس 50” محدد الاوزان النسبية 0.07 % مسجلاً 2469.20 نقطة.

وصعد مؤشر “ايجي اكس 20” متساوي الاوزان 0.17 % مسجلاً 13538.20 نقطة. وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70″ نحو 0.23 % ليبلغ 769.49 نقطة. وصعد مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 0.21 % مسجلا 1747.32 نقطة.

وذكرت الدكتورة هدى المنشاوي محلل اسواق المال ان السوق ارتدت للمنطقة الخضراء بدعم من مشتريات المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والاجنبية.

وتوقعت استمرار عمليات جني ارباح انتقائية مع بداية دخول المشتري والاموال الذكية وبناء المراكز من جديد وبداية انتعاش اسعار البعض الاخر. واكدت انه على المؤشر الاستقرار اعلي 14100 نقطة لتأكيد العودة الى الاتجاه الصاعد.

ولدى إغلاق تعاملات الاثنين، سجلت مؤشرات البورصة تراجعا جماعيا تحت ضغوط بيعية من قبل المستثمرين الاجانب.