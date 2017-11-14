القاهرة ـ أ ش أ

دعا عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس علاء والى الحكومة إلى مساندة وحماية الطبقات الفقيرة المحدودة الدخل ومساعدتهم فى الحصول على وحدات سكنية مدعمة من قبل الدولة فى المدن الجديدة وغيرها مراعاة لظروفهم الاجتماعية الصعبة.

واوضح والي فى بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن ذلك يأتى فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتخفيف العبء عن محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية من آثار إجراءات الإصلاح الاقتصادى وتوفير معيشة كريمة لهم.

وتابع والى ان أسعار الوحدات السكنية ووحدات الإسكان الاجتماعى ارتفعت الآن بصورة كبيرة تفوق إمكانيات الطبقة المتوسطة ومحدودى الدخل والفقراء وأصبحت هذه الطبقة الآن غير قادرة ولا تستطيع الحصول على وحدات سكنية فى ظل ارتفاع أسعارها خلال الفترة الحالية نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء بكافة أنواعها بشكل كبير .