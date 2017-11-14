أخبار مصر- احمد عوض

صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة وادى الكرنك و على متنها 58 الف طن قمح روسى قادمة لصالح هيئة السلع التموينية حيث تقوم الجهات المعنية باتخاذ اللازم نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح لها بالتفريغ .

كما تستقبل الميناء ثلاث سفن اخرى و هى امانة ، الحرية ، النوى اكسبريس و على متنهم 287 راكبا و 119 شاحنة و 9 شاحنة عفش ركاب و 5 سيارة بينما تغادر السفينة Clibber New York و على متنها 10 الاف طن كوارتز متجهة الى النرويج و السفينتين عمان و الحرية2 و على متنهم 188 راكب 68 شاحنة و 16 سيارة .

فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين عمان و الحرية2 و على متنهم 222 راكبا و 84 شاحنة بضائع و 6 شاحنة عفش ركاب و 7 سيارة و غادرت ثلاث سفن و هى امانة ، الحرية ، النوى اكسبريس و على متنهم 506 راكبا و 120 شاحنة و 36 سيارة .

على جانب اخر ، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 554 راكبا بميناء نويبع و تداول 168 شاحنة حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينة سينا و على متنها 168 راكبا و 9 براد و 3 تريلا كما تغادر السفينتين ايلة و بريدج و على متنهم 55 راكبا و 26 براد و 29 تريلا .