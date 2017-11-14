لندن - أ ش أ

أكدت منظمة العفو الدولية، أن هناك أدلة دامغة، على ارتكاب جيش ميانمار، انتهاكات ضد الروهينجا.

ووصفت المنظمة، التقرير الذي نفى فيه الجيش في ميانمار ارتكاب قواته لانتهاكات ضد أقلية “الروهينجا” المسلمة، بـ “محاولة” إخفاء هذه الانتهاكات.

وأشارت المنظمة، إلى أن هذه الهجمات ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، وذلك عقب تسجيل عدد لا حصر له من قصص اللاجئين، فضلاً عن استخدام صور الأقمار الصناعية من أجل تتبع الدمار المتزايد في غرب البلاد.