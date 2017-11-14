أخبار مصر – رباب عبد الجواد

أكد محمد المصرى – رئيس الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد – أن حركة التجارة فى بورسعيد تشهد نوعًا من الركود بسبب الظروف والإصلاحات الاقتصادية التى تمت من نوفمبر العام الماضى وارتفاع سعر الدولار أثر بالسلب على حركة التجارة

ووصف المصري ، خلال لقائه فى برنامج ” صباح الخير يا مصر ” المذاع على القناة الأولى صباح الثلاثاء ، بورسعيد بأنها جوهرة الاقتصاد المصرى إذا ما تم استحسان أداء العمل فيها ، مشيرًا إلى أن مشروع محور قناة السويس الذى يضم الـ 3 محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية تعتبر رأس حربته مدينة بورسعيد.

وأوضح المصرى أن المشكلة فى بورسعيد أن الاقتصاد اعتمد خلال الـ 20 عامًا الماضية على نشاط وحيد وهو التجارة لذلك يشعر الناس بالكساد الموجود فى الدولة ، مضيفًا طالبنا كغرفة تجارية بالاهتمام بالسياحة لتنشيط الحركة التجارية فى بورسعيد وإعداد البنية الأساسية التى تمكن من وجود مداخل ومخارج للمدينة ومحطة لاستقبال الزائرين.

وأشار المصرى إلى أن البنية الأساسية للسياحة لدينا شاطئ جميل جدًا ويجب بناء فنادق وحدائق وكافيهات ، مختتمًا حواره ، قائلا : ” نحن ضد عملية تهريب السلع لأن تهريب السلع يضعف من حركة البيع “