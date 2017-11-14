اخبار مصر - نجلاء عزت

ظهرت كثافات مرورية بمحور الشهيد للقادم من القاهرة الجديدة مناطق شرق القاهرة ومتجة لمدينة نصر لعطل اتوبيس وحادث تصادم سيارة بالرصيف للقادم من محور الان ايه تسببا فى حدوث بعض الكثافات وجارى التعامل بمعرفة الادارة العامة لمرور القاهرة لتيسير الحركة ونقل الاتوبيس وينصح باستخدام محور الثورة كبديل جيد للقادم من مناطق شرق القاهرة فى ظل تواجد مرروى مكثف لسحب الكثافات.

ومن جانبه اكد الرائد محمد الشربينى مشرف غرفة مرور القاهرة ان معظم محاور وشوارارع القاهرة شهدت معدلات سير عادية خلال الذروة الصباحية وجميع الطرق تعمل بصورة طبيعية فيما شهد محور 26 يوليو وكوبرى اكتوبر كثافات وكوبرى 15 مايو وكوبرى الجامعة وكوبرى عباس نتيجة تباطؤ حركة السيارت،وينصح للقادم من مناطق الجيزة استخدام كوبرى الجلاء كبديل جيد.

كما تسبب عطل اتوبيس بمحور صلاح سالم عند منزل كوبرى الفردوس فضلا عن سقوط عمود انارة امام حديقة الازهر فى ظهور كثافات مرورية كبيرة وتم التعامل معهم على الفور بمعرفة الادارة العامة لمرور القاهرة وتيسير الحركة المرورية وينصح استخدام طريق النصر كبديل جيد للمتجه الى مطار القاهرة .

وظهرت كثافات متحركة بالكورنيش امام مستشفى القصر العينى وامام ماسبيرو نتيجة بدء دخول الموظفين لاماكن عملهم،وينصح للقادم والمتجه لمناطق جنوب القاهرة والمعادى استخدام محور الاتوستراد كبديل جيد ،فيما يعمل نفق الازهر ومناطق وسط البلد ،هذا وقد قامت الادارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات المرورية ورفع الاعطال لتيسير الحركة المرورية خاصة باماكن الكثافات و يوجد بعض الاعطال الخفيفة الغير مؤثرة وتم التعامل معها بمعرفة الادارة العامة لمرور القاهرة .