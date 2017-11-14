واشنطن - أ ش أ

نشر دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأمريكي سلسلة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” تتضمن ثلاثة ردود ضخمة بشأن مراسلات مع ويكيليكس خلال حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي والتي بدأت بتاريخ 20 سبتمبر 2016.

ونقلت مصادر أمنية عن ترامب الابن قوله “ها هي سلسلة من الرسائل مع ويكيليكس مع ثلاثة ردود ضخمة والتي اختارت واحدة من لجان الكونجرس تسريبها بشكل انتقائي”.

ونشر ترامب الابن تغريدات مرفقة بلقطات لمحتوى الشاشة لرسائل مع ويكيليكس ومنها طلبات من ويكيليكس بالتعليق على قصص إخبارية وشملت الرسائل أيضا طلبات من ترامب جونيور للإفراج عن سجلات العوائد الضريبية لوالده المرشح الرئاسي آنذاك دونالد ترامب.

وتقول إحدى رسائل ويكيليكس “مرحبا دون في إشارة إلى دونالد الابن لدينا فكرة غير عادية دعنا نتعرف على عوائد أبيك الضريبية” وتتحدث رسائل تالية عن “مزايا” فعل ذلك بالنسبة لكل من حملة ترامب وموقع ويكيليكس.