اليوم..السيسي يستقبل رئيس زامبيا 2017/11/14 - 09:24 اليوم..السيسي يستقبل رئيس زامبيا2017-11-14T09:26:40+00:00 مصر بدون تعليقات القاهرة ـ أ ش أ يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية زامبيا إدجار شاجوا لونجو ، ويعقد الرئيسان جلسة مباحثات تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزيها وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك . الرئيس السيسى, جسة مباحثات, رئيس زامبيا أقرأ أيضا: شباب الاعلاميين لصباح الخير: الرئيس كسر حاجز الخوف بالمنتدى حاكم الشارقة يهدي مصر 354 قطعة أثرية الرئيس يلتقي وفداً من قيادات الطائفة الإنجيلية الأمريكية بالفيديو.. الرئيس السيسي: ندعم أي اجراءات تؤدي الى الاستقرار والسلام في منطقة الخليج السيسى يتوجه الى فرنسا خلال أيام للقاء ماكرون السيسي يحضر اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
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