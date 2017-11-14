القاهرة ـ أ ش أ

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية زامبيا إدجار شاجوا لونجو ، ويعقد الرئيسان جلسة مباحثات تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزيها

وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك .