ناي بي تاو - أ ش أ

نفى الجيش في ميانمار ارتكاب قواته لأي فظائع أو انتهاكات خلال العمليات التي شنها غرب البلاد وتسببت في نزوح أكثر من 600 ألف شخص من مسلمي الروهينجا إلى بنجلاديش المجاورة.

واشار الجيش اليوم الثلاثاء “إنه أجرى تحقيقا للوقوف على سلوكيات قواته في ولاية “راخين” الغربية منذ أن شن متمردو الروهينجا سلسلة من الهجمات في 25 أغسطس الماضي”.

وأضاف الجيش الذي يصر على أن قوات الأمن قد ألتزمت بقانون ميانمار أن التحقيقات التي أجراها استندت إلى مقابلات أجريت مع الآلاف من سكان ولاية “راخين”.

ويتهم لاجئو الروهينجا في بنجلاديش قوات الأمن في ميانمار بارتكاب مذابح وعمليات اغتصاب ونهب وحرق لمئات القرى خلال العملية العسكرية التي شنها الجيش منذ أغسطس الماضي.