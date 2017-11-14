القاهرة - اخبارمصر

شنت شرطة المرافق بالغربية، حملة بمدن المحافظة، أمس الإثنين، للحد من ظاهرة انتشار الباعة الجائلين، أسفرت عن رفع 319 حالة إشغال وإزالة 22 حاجزا خرسانيا و27 لوحة إعلانية بالطريق العام.

كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد مهند أبو ليمون مدير شرطة المرافق، بنتائج الحملة، والتي أسفرت عن تحرير 204 محاضر إشغال للمخالفين بالطريق العام وتنفيذ 319 حالة رفع إشغالات مخالفة بالطريق وإزالة 25 فرشا عشوائيا لبيع الخضر والفاكهة وإزالة 22 حاجزا خرسانيا و27 لوحة إعلانية مخالفة وبدون ترخيص بالطريق العام.

كما تضمنت نتائج الحملة ضبط 14 عربة يدوية خاصة بالباعة الجائلين ونقل بطئ ” كارو” وتنفيذ 6 قرارات بالغلق الإداري لمحلات تجارية ومقاهي وتحرير 21 محضر بيئة ونظافة لمحلات مختلفة وإزالة 33 كشكا خشبيا وصاجا وغرز مقاهي بدون ترخيص وتحصيل 62 غرامة فورية بعد التصالح مع أصحابها.