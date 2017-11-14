مانيلا - أ ش أ

ذكر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الثلاثاء إنه طلب من مبعوثه الخاص بذل جهود دبلوماسية لإيجاد سبل يمكن أن تساعد أوتاوا في حل أزمة مسلمي الروهينجا.

ودعا ترودو إلى التوصل لحل مستدام وعادل للأزمة الحالية, كما أكد أهمية التوصيات والتقرير النهائي للجنة الاستشارية برئاسة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي أنان للمساعدة في رسم الطريق نحو حل سلمي.

وأكد ترودو أمام قمة آسيان كندا المنعقدة حاليا في الفلبين أن بلاده ستواصل دعم الجهود الإنسانية والسياسية كما ستواصل العمل مع ميانمار وبنجلاديش للسماح بعودة النازحين لموطنهم.