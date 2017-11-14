كوالالمبور- أ ش أ

وصل نائب رئيس الوزراء الماليزي الدكتور أحمد زاهد حميدي إلى هونج كونج لحضور القمة العالمية الـ29 للاقتصاد الصيني وهي أهم الفعاليات الدولية التي تهدف إلى تعزيز العلاقة والشبكة التجارية بين الصين ودول جنوب شرقي آسيا.

وذكرت مصادر أمنية اليوم الثلاثاء أن القنصل الماليزي في هونج كونج سراج الدين محمد عارفين وكبار المسئولين من وزارة الداخلية الماليزية كانوا في استقبال الدكتور حميدي.

ومن المنتظر أن يلقي نائب رئيس الوزراء, الخطاب الرئيسي في القمة الاقتصادية الصينية حيث قال زاهد إن مشاركة بلاده ستعزز الاتصال والعلاقات التجارية بين ماليزيا والصين ودول الآسيان وأوروبا.