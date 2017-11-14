القاهرة - اخبارمصر

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي بكافة المحافظات، من تنفيذ 64 ألف حكم قضائي متنوع، وضبط 348 قضية مخدرات، خلال 48 ساعة.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيانات رسمية لها تنفيذ 47101 حكم قضائي متنوع وضبط 232 قضية مخدرات الإثنين، وتنفيذ 16468 حكما قضائيا متنوعا وضبط 116 قضية مخدرات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وجار استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.