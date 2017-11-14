واشنطن - أ ف ب

يستجوب الكونجرس الامريكي اليوم الثلاثاء وزير العدل جيف سيشنز مجددا في قضية تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الامريكية في 2016 وما اذا كان هناك فعلا تواطؤ بين موسكو وفريق الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب الرئيس الحالي.

وسيشنز الذي قلّما تحدّث علانية عن هذا الموضوع البالغ الحساسية سيجيب على اسئلة لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب بأعضائها الجمهوريين والديموقراطيين.

وكان سيشنز دعم في وقت مبكر نسبيا ترشح ترامب في بداية 2016 عندما كان يشغل مقعدا عن ولاية الاباما في مجلس الشيوخ.

ويتوقع ان يوضح سيشنز علاقاته مع جورج بابادوبولوس الذي كان مستشارا في حملة ترامب واعترف بانه كذب على محققي مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي).