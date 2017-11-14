القاهرة - أخبار مصر، الثلاثء 14 نوفمبر

المدينة السعودية

* بطريرك أنطاكيا وموارنة الشرق يبدأ زيارته التاريخية للمملكة.

* زلزال الحدود يضرب بقوة في إيران والعراق.. ويهز تركيا والكويت.

* تحالف إيران.. قطر وحزب الله أدوات لبناء دولة القاعدة الإسلامية.

* تحركات شعبية لإسقاط نظام الملالي.

* ترامب يشيد من مانيلا بعلاقته مع دوتيرتي.

* ميانمار: استبدال الجنرال المسؤول عن عملية راخين.

* «أمير الكويت» و«أبو الغيط» يبحثان «الوزاري الطارئ» حول الجرائم الإيرانية.

* الشرعية تتقدم في نهم والتحالف يدك الانقلابيين شرق صنعاء.

الإمارات اليوم

* مركز أوروبي يقرع جرس إنذار سوء أوضاع العمال في قطر.

* 21 قتيلاً بينهم 5 أطفال في غارات على بلدة الأتارب شمال سورية.

* ذكرى هجمات باريس.. ماكرون يتسلم أدلة إرهاب قطر وإيران.

* فرنسا تدعو إيران إلى عدم التدخل في شؤون لبنان.

* انزلاقات في جبل مجاور لسدّ دربندخان شمال العراق.

* مسؤول أمني فرنسي: لا نستبعد هجمات انتحارية.

* غولدبيرغ يكافح لإقامة مركز الفنون «بيت الأمل».

* دعوات لمقاطعة زراعة الطماطم في تونس.