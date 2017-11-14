صحافة عربية: مركز أوروبي يقرع جرس إنذار سوء أوضاع العمال في قطر
القاهرة - أخبار مصر، الثلاثء 14 نوفمبر
المدينة السعودية
* بطريرك أنطاكيا وموارنة الشرق يبدأ زيارته التاريخية للمملكة.
* زلزال الحدود يضرب بقوة في إيران والعراق.. ويهز تركيا والكويت.
* تحالف إيران.. قطر وحزب الله أدوات لبناء دولة القاعدة الإسلامية.
* تحركات شعبية لإسقاط نظام الملالي.
* ترامب يشيد من مانيلا بعلاقته مع دوتيرتي.
* ميانمار: استبدال الجنرال المسؤول عن عملية راخين.
* «أمير الكويت» و«أبو الغيط» يبحثان «الوزاري الطارئ» حول الجرائم الإيرانية.
* الشرعية تتقدم في نهم والتحالف يدك الانقلابيين شرق صنعاء.
الإمارات اليوم
* مركز أوروبي يقرع جرس إنذار سوء أوضاع العمال في قطر.
* 21 قتيلاً بينهم 5 أطفال في غارات على بلدة الأتارب شمال سورية.
* ذكرى هجمات باريس.. ماكرون يتسلم أدلة إرهاب قطر وإيران.
* فرنسا تدعو إيران إلى عدم التدخل في شؤون لبنان.
* انزلاقات في جبل مجاور لسدّ دربندخان شمال العراق.
* مسؤول أمني فرنسي: لا نستبعد هجمات انتحارية.
* غولدبيرغ يكافح لإقامة مركز الفنون «بيت الأمل».
* دعوات لمقاطعة زراعة الطماطم في تونس.
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