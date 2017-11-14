أنقرة - رويترز

قال التلفزيون الرسمي إن إيران أعلنت اليوم الثلاثاء انتهاء عمليات الإنقاذ في المناطق المتضررة بزلزال قوي وقع يوم الأحد وأودى بحياة ما لا يقل عن 450 شخصا كما أسفر عن إصابة الآلاف.

وقال بير-حسين كوليوند رئيس خدمات الطوارئ الطبية الإيرانية عبر شاشة التلفزيون الرسمي ”انتهت عمليات الإنقاذ في إقليم كرمانشاه (غرب البلاد)“.

وهز الزلزال الذي بلغت شدته 7.3 درجة قرى وبلدات في المنطقة الجبلية بإقليم كرمانشاه الذي يقع على الحدود مع العراق بينما كان الكثيرون نائمين في منازلهم، وتضرر بالزلزال 14 إقليما على الأقل في إيران.

وذكر التلفزيون الرسمي أن الآلاف يعانون البرد في مخيمات مؤقتة فيما قضى آخرون كثيرون ليلة ثانية في العراء خشية المزيد من الهزات الأرضية بعد حوالي 193 تابعا.

وانتشرت قوات الشرطة الإيرانية والحرس الثوري وقوات الباسيج التابعة لها في المناطق المتضررة ليل الأحد وقال التلفزيون الرسمي إن الرئيس الإيراني حسن روحاني سيزور المنطقة اليوم الثلاثاء.

وعرض التلفزيون لقطات لعمال إنقاذ يبحثون وسط أنقاض عشرات القرى فور وقوع الزلزال، لكن مسؤولين إيرانيين قالوا إن فرص العثور على المزيد من الأحياء ضئيلة للغاية.