صحافة مصرية: السيسي يكلف بمواجهة “احتكار السلع”
القاهرة - أخبار مصر، الثلاثاء 14 نوفمبر
الأهرام
* السيسى يبحث توفير احتياجات المواطنين وتشديد الرقابة على الأسواق.
* شكرى يبحث بالكويت والإمارات سبل خفض التوتر بالمنطقة.
* وزير الرى: لا توافق فنى حول سد النهضة حتى الآن.
* محافظ البنك المركزى عقب اجتماع المجموعة الاقتصادية: ٨٠ مليار دولار تدفقات مالية أجنبية دخلت مصر منذ تعويم الجنيه.
* مميش: شراكة مع الإمارات لتطوير الموانى المصرية.
* وفد دنماركى يبحث فرص الاستثمار فى «النقل».
* مايا: نسب تعيين المراة بالهيئات القضائية لا تليق بمكانتها.
* النيابة الإدارية: إحالة مدير الإدارة التعليمية بإدفو للمحاكمة.
* فاتورة الإصلاح تحمل الموازنة 105 مليارات جنيه اعتمادا إضافيا.
* الدولار يبدأ رحلة الهبوط.. ويفقد قرشين بالبنوك والصرافة.
* المحاسبات يوقع بروتوكولا مع الاتصالات لاعتماد الميزانيات رقميا.
* مركز إقليمى لدعم ريادة الأعمال وتمويل المشروعات الصغيرة.
* «الاشتراطات التعجيزية» تحرم المنشآت السياحية من «التراخيص».
* رئيس جامعة بنى سويف: معامل حاسب آلى للطلاب المكفوفين.
* تحرير 54 قضية تموينية مخالفة بالمنيا.
* مصرع 4 أشخاص وإصابة 36 فى حوادث بالمحافظات.
* الناجى الوحيد فى كارثة غرق 7 أطفال بدمنهور: سائق «التوك توك» حاول العودة للخلف فسقط بالجميع فى الترعة.
* شيكابالا وإكرامى أبرز المكاسب من رحلة المنتخب إلى غانا.
الجمهورية
* السيسي يكلف بمواجهة “احتكار السلع”.
* شكري يبحث مع أمير الكويت ووزير الخارجية تحديات المنطقة وتعزيز الصف.
* “أبوالفتوح الإخواني” يذهب إلي تركيا سراً لكسب تأييد “الإرهابية” في انتخابات الرئاسة.
* تقرير شامل بنتائج اجتماعات النهضة أمام اللجنة العليا لمياه النيل.
* مميش: شركات عالمية تبدأ الدراسات العملية للاستثمار في محور التنمية بقناة السويس.
* وزير البترول أمام مؤتمر “اديبك”: مصر مركزا إقليميا للغاز والزيت الخام 2021.
* تنفيذاً لتوجيهات الرئيس مركز إقليمي لدعم ريادة الأعمال وتمويل المشروعات الصغيرة.
* وزير النقل يعرض علي الجانب الدانماركي الشراكة في تجديد السكة الحديد واستكمال شبكة المترو.
* انطلاق فاعليات الملتقي الدولي “الثقافات الشعبية في أفريقيا”.
* الصحة: ضبط 2351 دواء مهربا ومغشوشا في 3 محافظات.
* كوبر يشيد بأداء الفراعنة في غانا.. وبرنامج إعداد قوي للنيجر.
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