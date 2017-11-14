القاهرة - أخبار مصر، الثلاثاء 14 نوفمبر

الأهرام

* السيسى يبحث توفير احتياجات المواطنين وتشديد الرقابة على الأسواق.

* شكرى يبحث بالكويت والإمارات سبل خفض التوتر بالمنطقة.

* وزير الرى: لا توافق فنى حول سد النهضة حتى الآن.

* محافظ البنك المركزى عقب اجتماع المجموعة الاقتصادية: ٨٠ مليار دولار تدفقات مالية أجنبية دخلت مصر منذ تعويم الجنيه.

* مميش: شراكة مع الإمارات لتطوير الموانى المصرية.

* وفد دنماركى يبحث فرص الاستثمار فى «النقل».

* مايا: نسب تعيين المراة بالهيئات القضائية لا تليق بمكانتها.

* النيابة الإدارية: إحالة مدير الإدارة التعليمية بإدفو للمحاكمة.

* فاتورة الإصلاح تحمل الموازنة 105 مليارات جنيه اعتمادا إضافيا.

* الدولار يبدأ رحلة الهبوط.. ويفقد قرشين بالبنوك والصرافة.

* المحاسبات يوقع بروتوكولا مع الاتصالات لاعتماد الميزانيات رقميا.

* مركز إقليمى لدعم ريادة الأعمال وتمويل المشروعات الصغيرة.

* «الاشتراطات التعجيزية» تحرم المنشآت السياحية من «التراخيص».

* رئيس جامعة بنى سويف: معامل حاسب آلى للطلاب المكفوفين.

* تحرير 54 قضية تموينية مخالفة بالمنيا.

* مصرع 4 أشخاص وإصابة 36 فى حوادث بالمحافظات.

* الناجى الوحيد فى كارثة غرق 7 أطفال بدمنهور: سائق «التوك توك» حاول العودة للخلف فسقط بالجميع فى الترعة.

* شيكابالا وإكرامى أبرز المكاسب من رحلة المنتخب إلى غانا.

الجمهورية

* السيسي يكلف بمواجهة “احتكار السلع”.

* شكري يبحث مع أمير الكويت ووزير الخارجية تحديات المنطقة وتعزيز الصف.

* “أبوالفتوح الإخواني” يذهب إلي تركيا سراً لكسب تأييد “الإرهابية” في انتخابات الرئاسة.

* تقرير شامل بنتائج اجتماعات النهضة أمام اللجنة العليا لمياه النيل.

* مميش: شركات عالمية تبدأ الدراسات العملية للاستثمار في محور التنمية بقناة السويس.

* وزير البترول أمام مؤتمر “اديبك”: مصر مركزا إقليميا للغاز والزيت الخام 2021.

* تنفيذاً لتوجيهات الرئيس مركز إقليمي لدعم ريادة الأعمال وتمويل المشروعات الصغيرة.

* وزير النقل يعرض علي الجانب الدانماركي الشراكة في تجديد السكة الحديد واستكمال شبكة المترو.

* انطلاق فاعليات الملتقي الدولي “الثقافات الشعبية في أفريقيا”.

* الصحة: ضبط 2351 دواء مهربا ومغشوشا في 3 محافظات.

* كوبر يشيد بأداء الفراعنة في غانا.. وبرنامج إعداد قوي للنيجر.