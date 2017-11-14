روما - أ ش أ

انضم دانييلي دي روسي نجم وسط منتخب إيطاليا للحارس المخضرم جانلويجي بوفون والمدافع أندريا بارزالي وأعلن انتهاء مسيرته مع منتخب إيطاليا لكرة القدم بعد الفشل في التأهل لكأس العالم 2018 بروسيا بالتعادل سلبيا أمام السويد في إياب الملحق الأوروبي.

وقال دي روسي فى تصريحات لمحطة (راي سبورت) المحلية “كانت لحظة عبثية والأجواء حزينة للغاية.. هناك طرق تحدد مسار حياتنا وقضيت 16 أو 17 عاما من عمري مع المنتخب”.

وأعرب النجم عن تأثره من عدم تأهل ايطاليا للمونديال، وقال “مجرد التفكير في أن هذه هي المرة الأخيرة التي سأرتدي فيها هذا القميص أمر مؤلم.. إنها صفحة تطوى”.

وعلى الرغم من الكارثة التاريخية، إلا أن صاحب الـ34 عاما أعرب عن “فخره” بزملائه وطالب مسئولي الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بالاعتماد على الشباب.

وأكد فى ختام تصريحه “إنها لحظة سوداء في تاريخنا، ليس لدي الكثير لأقوله، وسيكون أمامنا الوقت لتحليل ماحدث يجب على الاتحاد الإيطالي أن يتجاوز هذا الإحباط الكبير”.