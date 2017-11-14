جدة - أ ش أ

حرص عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر المخضرم على توجيه رسالة الى جيانلويجي بوفون قائد إيطاليا بعد عدم تأهل الأزوري لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

ونشر الحضري صورة لبوفون عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وقال “لا أجد الكلمات المناسبة عزائي الوحيد أنني سأتواجد وأحاول أن أعوض غيابك، كل حراس المونديال سيلعبون من أجلك يا أسطورة”.

وكان المنتخب الإيطالي قد فشل في التأهل لكأس العالم لأول مرة منذ عام 1958 بعد تعادله مساء أمس الاثنين أمام السويد بدون اهداف فى مباراة العودة بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز السويد 1-0 لتفوز السويد بمجموع مباراتي ملحق التصفيات الأوروبية.