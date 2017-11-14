واشنطن - أ ف ب

أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس الاثنين ان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الجهاديين في سوريا والعراق لن يغادر هذين البلدين طالما ان مفاوضات جنيف للسلام في سوريا والتي ترعاها الامم المتحدة لم تحرز تقدما.

وقال ماتيس لمجموعة من الصحفيين “لن نغادر في الحال”، مؤكدا ان قوات التحالف الدولي ستنتظر “احراز عملية جنيف تقدما”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مرتجل في البنتاجون “يجب القيام بشيء ما بخصوص هذه الفوضى وليس فقط الاهتمام بالجانب العسكري والقول حظا سعيدا للباقي”.