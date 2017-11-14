لندن - أ ف ب

نددت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاثنين بما تقوم به روسيا من “أعمال عدائية”، معدّدة بالتفصيل الاجراءات التي اتخذتها المملكة المتحدة لضمان أمنها ومؤكدة في الوقت نفسه انها لا تريد “حربا باردة” جديدة.

وفي كلمة القتها في مأدبة عشاء أقامها اللورد-عمدة لندن، رئيس بلدية الوسط التاريخي والمالي للعاصمة البريطانية، ووزع مكتبها نصها قالت ماي متوجهة الى القادة الروس “نحن نعلم ما تفعلون، ولن تحققوا مبتغاكم ابدا”.

ونددت رئيسة الوزراء بـ”عملية الضم غير الشرعية للقرم من قبل روسيا”، ودعم موسكو المتمردين في دونباس في شرق اوكرانيا وقيامها “مرارا” بانتهاك “المجال الجوي لدول اوروبية كثيرة” وضلوعها في حملات “التجسس الالكتروني” و”التدخل في الانتخابات” و”قرصنة وزارة الدفاع الدنماركية والبوندستاغ” اي البرلمان الالماني.

واضافت ماي ان “روسيا تسعى الى جعل الاعلام سلاحا بايعازها الى وسائل الاعلام التي تديرها الدولة لنر معلومات كاذبة وصورا مفبركة بهدف زرع الشقاق في الغرب وتقويض مؤسساتنا”.

واكدت رئيسة الوزراء ان “المملكة المتحدة ستقوم بكل ما يلزم لحماية نفسها وستعمل مع حلفائها للغاية نفسها”.