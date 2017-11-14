مدريد - أ ش أ

ضبطت قوات الحرس المدني الإسباني 20 ألف قطعة من المجوهرات المزيفة في ميناء آليكانت داخل شحنة قادمة من الصين كانت في طريقها إلى الجزائر.

وقدرت الشرطة الإسبانية، وفقا لقناة “روسيا اليوم” الفضائية مساء الإثنين، أن قيمة بيع هذه المجوهرات تفوق بضعة ملايين من الدولارات باعتبار أن الكثير من المجوهرات المحجوزة تحمل أسماء ماركات عالمية معروفة.

وبدأت الشكوك تراود السلطات الإسبانية بسبب الوقت الكبير الذي استغرقته هذه الشحنة – القابعة في الميناء منذ شهر يونيو- في إتمام الإجراءات الخاصة بتحويلها إلى الجزائر، ليقوم بعدها ضباط الأمن الجمركي بتفتيش الشحنة واكتشاف العديد من الحزم التي تحتوي على آلاف القطع من المجوهرات التي يبدو أنها مزيفة.

يذكر أنه من بين القطع التي تم العثور عليها توجد أساور من الماس تحمل ماركة “كارتييه” الراقية التي يمكن أن يصل سعر القطعة الواحدة منها في السوق إلى عشرة آلاف يورو.