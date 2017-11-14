ميلانو - أ ش أ

تأهل المنتخب السويدي إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018، بعد أن التعادل السلبي مع المنتخب الإيطالى في مباراة العودة في الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال.

وكان المنتخب السويدي قد فاز بمباراة الذهاب على أرضه بهدف نظيف ليصعد بمجموع نتيجة المباراتين 1-0.

وبات منتخب إيطاليا خارج منافسات كأس العالم 2018، وهي المرة الثالثة في تاريخ البطولة بعدما غاب الأزوري عن مسابقتي 1930 بأوروجواي و1958 بالسويد.

وأصبح المنتخب السويدي هو الفريق المتأهل رقم 29 لكأس العالم حيث يتبقى مقعد أوروبي واحد انحصر بين منتخبي الدنمارك وأيرلندا والذي سيتحدد الثلاثاء.