القاهرة - أ ش أ

صرح مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية انه تم القبض على 5 أشخاص بعد تعديهم بالضرب على أطباء إحدى المستشفيات بالمنوفية بعد وفاة سائق في حادث مروري.

وأوضح مسئول المركز – في بيان صادر عن وزارة الداخلية – أنه كان قد تبلغ لمركز شرطة تلا بمديرية أمن المنوفية بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق (تلا – بابل) بدائرة المركز وإصابة قائد السيارة و7 من مستقليها، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى تلا المركزى ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

وفى وقت لاحق، توفي قائد السيارة المصاب أثناء إسعافه متأثرا بإصابته، وعلى إثر ذلك، قام عدد من أهل المتوفى بالتوجه إلى المستشفى والتعدي بالضرب على أحد الأطباء وعامل بالمستشفى وإحداث تلفيات ببعض الأجهزة.

وأضاف مسئول المركز أن القوات الأمنية تمكنت من السيطرة على الموقف وضبط المدعو على .ش.أ “49 سنة شقيق المتوفى”، والمدعو عماد ش.أ “38 سنة، شقيق المتوفى”، والمدعو سعيد ع.س 26 سنة، والمدعو أنور أ.ع 46 سنة، والمدعو عبده ب.ع 42 سنة، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.