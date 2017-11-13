القاهرة- أ ش أ

أفادت وزارة البيئة بأنه وفقا لبيانات الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء ستتأثر جودة الهواء في القاهرة، خاصة في مناطق جنوب وجنوب غرب القاهرة الكبرى، بالأتربة العالقة القادمة في معظمها من المحيط الصحراوي، وذلك خلال الرياح الجنوبية التي ستهب عليها اليوم وغدا.

وأوضحت الوزارة – في بيان مساء اليوم الاثنين – أنه من المتوقع وضوح تأثير تلك المؤثرات مساء; نظرا لانخفاض مستويات التهوية التي تساعد على تركيزها.

وأكدت الوزارة متابعتها المستمرة لمؤشرات جودة الهواء من خلال شبكة محطات رصد الهواء المحيط والشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية التابعة للوزارة ونماذج الإنذار المبكر لتوقع مسارات الكتل الهوائية، وكذلك من خلال تكثيف حملات التفتيش على مصادر التلوث المختلف للتخفيف من حدة المؤثرات الجوية.