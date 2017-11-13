الجيزة -أ ش أ

زار دانيال مارتينيز عمدة مدينة مونتفديو عاصمة دولة أورجواي وقرينته اليوم الاثنين منطقة آثار الهرم حيث أعربا عن سعادتهما بزيارة الأهرامات وانبهارهما بالحضارة المصرية القديمة.

وأوضح الدكتور وائل فتحي كبير مفتشي آثار الهرم – في تصريح اليوم – أن الزيارة تضمنت الهرم الأكبر ومنطقة البانوراما وأبو الهول حيث استعرض لعمدة المدينة وزوجته تاريخ المنطقة وآثارها مشيرا إلى أنهما حرصا على التقاط الصور التذكارية بالمنطقة.

وأكد فتحي أن هذه الزيارة تعد واحدة من الزيارات الرسمية لكبار الشخصيات من مختلف دول العالم والتي تشهدها المنطقة الأثرية الأمر الذي يؤكد أهميتها للعالم أجمع ويشير في الوقت ذاته إلى أن مصر بلد الأمن والأمان ومنبع الحضارات حيث يحرص الجميع على زيارة آثارها والتعرف على تاريخها وحضارتها.