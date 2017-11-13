غزة - أ ش أ

رفضت السلطات الاسرائيلية السماح لوفد من الشخصيات السياسية الأوربية بزيارة اسرائيل فى وقت لاحق من الشهر الجاري.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن وزارة الداخلية الإسرائيلية أرجعت قرارها برفض هذه الزيارة الى تأييد أعضاء الوفد لإحدى المنظمات التى تدعو الى مقاطعة اسرائيل.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن وزير الأمن العام الإسرائيلى جلعاد أردان زعم أن أعضاء الوفد الأوروبي يدعمون بشكل نشط المنظمة التى تحمل اسم (حركة العقوبات والمقاطعة الدولية) والتى تسعى، على حد قوله، الى القضاء على دولة اسرائيل.

وأشار البيان الصادر عن وزارة الداخلية الاسرائيلية الى أن الوفد الأوروبى كان يعتزم زيارة المناضل الفلسطينى مروان البرغوثى الذى يقضى حكما بالسجن المؤبد فى السجون الاسرائيلية .