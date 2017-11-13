أخبار مصر – رباب عبد الجواد

أوضح الدكتور فخرى الفقى – أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والخبير السابق بصندوق النقد الدولى أن ما تم من إصلاحات اقتصادية بدأ يؤتى ثماره ويعطي نتائج طيبة بعد مرور عام.

وأضاف الفقى ، خلال مداخلة هاتفية لـ ” نشرة التاسعة ” المذاعة على القناة الأولى مساء الاثنين ، أن معدلات التضخم فى العام الحالى تعطى إشارات نحو الانخفاض مما يؤدى إلى انخفاض الغلاء بالإضافة إلى توفير فرص العمل مع المزيد من الاستثمارات

وأشار الفقى إلى أن تعديل مؤشر وكالة استاندرد إن بورز العالمية للتصنيف الائتمانى لمصر من مستقر إلى إيجابى يعد توجيه رسالة للمستثمر الذى يكمل استثماراته داخل مصر بأن المخاطر التى يتعرض لها المستثمر المصرى أو الأجنبى ستبدأ فى الانخفاض