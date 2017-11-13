قنا أ ش أ

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا مساء اليوم من ضبط 6 متهمين صادر بحقهم أحكام قضائية و 22 عنصرا إجراميا بحوزتهم أسلحة نارية وتحرير 905 مخالفات مرورية متنوعة.

وكان مدير أمن قنا تلقى إخطارا يفيد ضبط ” محمد طلعت حارس محمد ” مقيم بمركز قنا والمحكوم عليه بالسجن المؤبد, و ” محمد عيضه محمد أحمد ” مقيم بمركز نجع حمادي والمحكوم عليه بالسجن المشدد 15 عاما, و” محمد أحمد حفني علي ” مقيم بمركز نقادة و” سعد نظير بدري حسانين والمحكوم عليهما بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهما.

كما تم ضبط ” ثابت عبادي علي ” مقيم بمركز دشنا والمحكوم عليه بالسجن المشدد 3 سنوات و ” مسلم محمد سالم مقيم بمركز نجع حمادي والمحكوم عليه بالسجن المشدد 15 عاما وضبط 22 عنصرا من العناصر الإجرامية الخطرة بحوزتهم أسلحة نارية وتحرير 905 مخالفات مرورية متنوعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين فيما تولت النيابة العامة التحقيق.