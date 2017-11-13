باريس - أ ش أ

أبرزت إذاعة فرنسا الدولية “إر إف أي”، اليوم الاثنين، الدور الرئيسي الذي لعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة مصر لمكانتها في العالم العربي منذ توليه رئاسة البلاد في عام 2014.

وذكرت الإذاعة الفرنسية أن “مصر استعادت مكانتها في العالم العربي منذ وصول الرئيس السيسي للسلطة في 2014″، مشيرة إلى الجولة العربية التي استهلها وزير الخارجية سامح شكري، أمس، والتي تشمل الأردن وخمسة بلدان خليجية لإجراء مشاورات محورها الأمن الإقليمي.

وأضافت الإذاعة أن مصر خسرت نفوذها في مطلع عام 2000 بسبب تصلب السلطة إبان الرئيس مبارك الذي كان متقدما في العمر، ثم بسبب الفوضى التي أعقبت تنحيه عن الحكم في 2011 وكذلك العداء بين دول الخليج و”الإخوان” باستثناء قطر.

كما أكدت الإذاعة الفرنسية أن النفوذ العربي لمصر ازداد في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى نجاح القاهرة في التوسط بين حركتي حماس وفتح وتحقيق المصالحة الفلسطينية.

واختتمت الإذاعة الفرنسية بأن تأثير مصر ملحوظ جدا أيضا في ليبيا التي تعتبرها القاهرة عمقها الاستراتيجي في الغرب ومصدر خطر بسبب الفوضى التي أعقبت سقوط نظام العقيد معمر القذافي.