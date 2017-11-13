الامم المتحدة (أ ف ب)

جددت منظمة الأمم المتحدة مطالبتها الإثنين بالرفع الكامل للحصار الذي يفرضه منذ أسبوع التحالف العربي بقيادة السعودية على اليمن، في وقت طالبت الرياض بتشديد الرقابة على الشحنات البحرية لتجنيب تهريب الأسلحة.

وصرّح المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك أن المنظمات الانسانية بحاجة الى “وصول كامل” إلى كل الموانئ والمطارات. وأشار إلى أن الأمر لا يتعلق بالوصول فقط الى بعض الموانئ، لان الامر يتطلب بعدها المرور عبر خطوط مواجهة لايصال المساعدة الانسانية.

واعتبر أن الامر ملح و”العدّ العكسي بدأ” مضيفا “لا يزال هناك 11 يوما قبل نفاذ مخزون الأرز”، “97 يوما (قبل نفاذ) مخزون القمح”، “خلال 20 يوما لن يعود هناك ديزل في الشمال وخلال 10 أيام (سينفذ) الوقود” في هذه المنطقة. ولفت الى أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير.

وقال ان من بين تداعيات الحصار “تراجع الوضع الصحي بسرعة”، مضيفا “جميع السكان في اليمن يعتمدون على واردات المواد الغذائية والمحروقات والأدوية. أكثر من 17 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، يعيشون في ظل نقص التغذية”.

وأكد السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي خلال مؤتمر صحافي الإثنين أن كل المرافئ والمطارات سيُعاد فتحها “عندما سنصبح راضين عن تعزيز اجراءات مراقبة” الشحنات.