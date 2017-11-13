قنا - أ ش أ

أجرى محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، مساء اليوم الاثنين، جولة تفقدية لمركز ومدينة أبوتشت، لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية يرافقه عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بدأ المحافظ جولته بمتابعة أعمال الإنشاءات التي تجري بمستشفى أبوتشت ضمن مشروع إحلال وتجديد مستشفيات (دشنا – أبوتشت – نجع حمادي) بتكلفة مالية تصل إلى مليار جنيه.

وأوضح أن أعمال الإحلال والتجديد بالمستشفيات الثلاث وصلت إلى نسب متقدمة وتسير وفقا للجداول الزمنية المحددة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة ستوفر الأجهزة الطبية فور الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد مباشرة.

كما تفقد الهجان ملاعب كرة القدم الخماسية المطورة بالنجيل الصناعي بمراكز شباب قرى (القارة – الكرنك – بلاد المال قبلي) لافتا إلى أنه تم تجهيز الملاعب الثلاث بتكلفة مالية بلغت 450 ألف جنية لكل ملعب.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة للاهتمام بتطوير مراكز الشباب بمدن وقرى المحافظة ورفع كفاءتها لجذب الشباب إلى ممارسة الأنشطة الرياضية.