عدن أ ش أ

ترأس اللواء الركن صالح قائد الزنداني نائب رئيس هيئة الاركان العامة اليمني اليوم الإثنين اجتماعا مشتركا تنسيقيا لقادة المؤسسات الدفاعية والأمنية العسكرية وقوات التحالف العربي بمقر هيئة العمليات المشتركة بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الإجتماع حضره العميد الركن ابوعبد العزيز قائد قوات التحالف العربي قائد القوات السعودية في عدن , وتم خلاله مناقشة محددات الخطة الامنية والعملياتية المشتركة.

وقال اللواء الزنداني ” إن هذا اللقاء وبحضور العميد الركن أبو عبدالعزيز يؤكد متانة العلاقات الأخوية بين الجيشين الشقيقين , ويعكس مستوي التنسيق والتنظيم المشترك في ادارة المعركة ومسرح عملياتها المشتركة في مواجهة المليشيا الانقلابية , وافشال مشاريع القوى الظلامية الاقليمية التي تهدف للسيطرة على المنطقة والهيمنة على الممرات الدولية”.

وأكد اللواء الزنداني على أهمية الدور الريادي للقوات السعودية والقوات الإماراتية وكافة قوات التحالف العربي المشاركة في عاصفة الحزم , مشددا على ضرورة تعزيز مستوى التنظيم والتعاون والتنسيق المشترك مع قوات الجيش الوطني.

من جانبه , أشاد العميد الركن أبوعبد العزيز بمستوي التعاون الثنائي المشترك بين الجيشين الشقيقين , مؤكدا دعم القوات المسلحة السعودية ومساندتها اللامحدود لكافة وحدات الجيش الوطني.