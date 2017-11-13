أخبار مصر - د.هند بدارى

ينظم المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد التابع لوزارة البحث العلمي برئاسة الدكتور جاد القاضي احتفالية باسم الدكتور حامد عبد الفتاح جوهر الأب الروحي لعلوم البحار في مصر والعالم العربي، ومؤسس المعهد يوم الأربعاء القادم بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

تقام الاحتفالية تحت عنوان “رائد علوم البحار في الوطن العربي” بحضور نخبة من تلاميذ الدكتور حامد جوهر ولفيف من العلماء والباحثين في مجال علوم البحار والمصايد.

وسوف تشمل فعاليات الاحتفالية تكريم العديد من تلاميذ الدكتور حامد جوهر، وعدد من الأساتذة والعلماء في مجال علوم البحار والمصايد، بالإضافة إلى الإعلان عن مفاجأة للبباحثين المعنيين بالابتكار في مجال علوم البحار والمصايد.

جدير بالذكر أن المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد أنشئ عام 1924 وتمتد فروعه من الإسكندرية حتى أسوان مرورًا بالبحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة.