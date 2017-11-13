طنطا - أ ش أ

قرر مجلس إدارة نادي غزل المحلة برئاسة المهندس ناجح فياض، اليوم الاثنين، تعيين محمد فايز مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة خلفا لطارق محجوب الذي تم إقالته اليوم عقب هزيمة الفريق من حرس الحدود في المبارة التي أقيمت على ملعب استاد غزل المحلة والمؤجلة من الأسبوع السابع من بطولة دوري الممتاز “ب”.

ويأتي هذا القرار بعد تدهور نتائج الفريق في مسابقة الدوري وتجمد رصيده عند 7 نقاط.

وأكد رئيس نادي غزل المحلة المهندس ناجح فياض إعطاء المدير الفني الجديد للفريق محمد فايز جميع الصلاحيات واختيار الجهاز المعاون له في قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.