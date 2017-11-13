وكالات

لم تمنع المشاكل الاقتصادية الكبيرة فنزويلا من إقامة الحفل السنوي الضخم لاختيار ملكة جمال البلاد.

واستطاعت المتسابقة الحسناء ستيفاني جيتيريز من الظفر بالتاج، وإحراز لقب ملكة جمال فينزويلا 2017 .