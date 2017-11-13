فنزويلا.. موطن الجمال 2017/11/13 - 22:16 فنزويلا.. موطن الجمال2017-11-13T22:16:42+00:00 منوعات بدون تعليقات وكالات لم تمنع المشاكل الاقتصادية الكبيرة فنزويلا من إقامة الحفل السنوي الضخم لاختيار ملكة جمال البلاد. واستطاعت المتسابقة الحسناء ستيفاني جيتيريز من الظفر بالتاج، وإحراز لقب ملكة جمال فينزويلا 2017 . فنزويلا, موطن الجمال أقرأ أيضا: واشنطن تخشى ان تشكل الأزمة في فنزويلا تهديدًا للسلام والأمن الدوليين كندا تفرض عقوبات على 30 مسؤولًا روسيًا فنزويلا تدعو دائنيها الى إجتماع في كراكاس في 13 نوفمبر شركة النفط الفنزويلية تسدد ديونا بقيمة 842 مليون دولار مادورو يلزم حكام المناطق الجدد تأدية اليمين أمام الجمعية التأسيسية مادورو يدافع عن نظام الإنتخابات في فنزويلا
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