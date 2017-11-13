طنطا - أ ش أ

استقبل القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم، اليوم الاثنين، سفير دولة جنوب السودان بالقاهرة أنطوني لويس، والملحق الثقافي شوت ألير، وذلك بمقر الجامعة بمدينة طنطا.

وأشاد السفير السوداني – خلال اللقاء – بحسن رعاية الجامعة للطلاب السودانيين الوافدين ، ما يؤكد عمق العلاقة بين مصر وجنوب السودان ، مناشدا الطلاب بأن يكونوا خير سفراء لبلادهم وأن يبذلوا قصارى جهدهم من أجل مستقبل أفضل وأن ينقلوا ما وجدوه في مصر من أمن وأمان وما تلقوه من تعليم إلى بلدهم.

وأكد أنه رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر إلا أنها تفتح ذراعيها دائما لأشقائها من الدول الأفريقية والطلاب الوافدين ، وذلك من خلال فتح جامعاتها أمام الوافدين لتلقي أفضل أنواع التعليم.

من جانبه ، رحب القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا بالسفير السوداني والملحق الثقافي ، مؤكدا حرص الجامعة على منح الطلاب الأفارقة منحا دراسية لاستكمال تعليمهم في مصر مع إعفائهم تماما من المصروفات الدراسية ، فضلا عن تحمل الجامعة نفقات الإعاشة لهم ، وذلك بكليات التجارة والهندسة والتمريض والصيدلة والعلوم والتربية الرياضية والحقوق.

وأوضح الدكتور إبراهيم سالم أن إجمالي المنح التي حصل عليها الطلاب الوافدون بلغ 56 منحة دراسية ، لافتا إلى أن الجامعة تحرص على التواصل مع الطلاب في القارة الأفريقية ومعاملتهم كمصريين.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم لتسكين طلاب الدراسات العليا بالمدن الجامعية بطنطا أسوة بطلاب المرحلة الجامعية الأولى ، داعيا الطلاب السودانيين لتنظيم يوم ثقافي والمشاركة في الأنشطة الطلابية والرياضية بما يحقق التقارب بينهم وبين أشقائهم من طلاب الجامعة.

وفى نهاية اللقاء ، كرم القائم بأعمال رئيس الجامعة سفير دولة جنوب السودان بإهدائه درع جامعة طنطا ، بالإضافة إلى تكريم الملحق الثقافي.