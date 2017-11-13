القاهرة - أ ش أ

وجهت قائمة أحمد سليمان المرشح لرئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك الشكر لمسئولي اللجنة الأوليمبية المصرية في بيان مساء اليوم الاثنين، بعد قرار اللجنة بإعادة القائمة بالكامل إلى سباق انتخابات الزمالك المقرر إقامتها يومي 23 و 24 نوفمبر الجاري.

وكان مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد قدم توصية للجنة الأوليمبية المصرية باستبعاد قائمة أحمد سليمان من سباق الانتخابات بسبب عدم خوضهم تحليل المخدرات تحت إشراف اللجنة الطبية داخل نادي الزمالك، إلا أن اللجنة الأوليمبية قررت إلغاء قرار مجلس إدارة النادي وإعادة القائمة بالكامل لخوض الانتخابات.

جدير بالذكر أن قائمة أحمد سليمان تضم هاني العتال على منصب نائب الرئيس، وعبد الله جورج وحسين السمري ومصطفى عبد الخالق ومحمد أبو العلا على منصب العضوية.