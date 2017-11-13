لوس أنجليس- رويترز

تصدر فيلم الحركة والمغامرات (ثور: راجناروك) إيرادات السينما في أمريكا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي محققا 56.6 مليون دولار أمريكي.

والفيلم بطولة كريس هيمسوورث ومارك رافالو وكيت بلانشيت ومن إخراج تايكا وايتيتي.

وجاء في المركز الثاني الفيلم الكوميدي الجديد (داديز هوم 2) بإيرادات بلغت 30 مليون دولار. الفيلم من إخراج شون أندرس وبطولة ويل فيريل ومارك ولبرج وميل جيبسون.

وجاء في المركز الثالث فيلم الدراما والجريمة (ميردر أون ذا أورينت إكسبرس) بإيرادت وصلت إلى 28.20 مليون دولار. أخرج الفيلم كينيث براناج الذي شارك في بطولة الفيلم إلى جانب بينيلوب كروز ووليام دافو.

وتراجع فيلم (باد مامز كريسماس) من المركز الثاني الذي احتله الأسبوع الماضي إلى المركز الرابع بإيرادات بلغت 11.510 مليون دولار.

والفيلم بطولة ميلا كونيس وكريستين بيل وكاثرين هان ومن إخراج جوش لوكاس وسكوت مور.

وتراجع فيلم الرعب (جيجسو) من المركز الثالث في الأسبوع الماضي إلى المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 3.420 مليون دولار.

والفيلم من إخراج مايكل سبيريج وبيتر سبيريج ولعب دور البطولة مات باسمور وتوبين بيل وكالوم كيث رينيه.