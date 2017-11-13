لندن - أ ش أ

ألمح رئيس كتالونيا المعزول كارلس بودجمونت،اليوم الإثنين، إلى إمكانية تخليه عن فكرة انفصال كتالونيا الكامل عن إسبانيا،مبديا استعداده لقبول حل وسط لوضع الإقليمي بين الحكم الذاتي والانفصال.

وأعرب بودجمونت عن استعداده “لقبول حقيقة إنشاء علاقة من نوع آخر” مع الحكومة الإسبانية بعد رفض استفتاء الانفصال الذي أجري في أول أكتوبر الماضي،مشيرا إلى احتمالية وجود “حل آخر بديل للاستقلال”،في إشارة إلى هيكل دولة اتحادية محتمل بين كتالونيا وإسبانيا.

وأكد بودجمونت أنه لن يتخلى أبدا عن احتمالية التوصل إلى اتفاق مع إسبانيا حول الوضع الجديد لإقليم كتالونيا،أو احتمالية إجراء استفتاء شرعي للاستقلال.

وعزل بودجمونت من منصبه هذا الشهر، بعد زعامته للانفصال الذي اعتبره القضاء الإسباني “غير شرعي”،ثم هرب إلى بروكسل لتجنب احتمالية حبسه بعد أن اتهمته محكمة إسبانية عليا هو وأعضاء حكومته بالتمرد والتحريض وسوء استخدام الأموال العامة،وهي جرائم قد تقضي بـ30 عاما في السجن،ويوجد حاليا 8 من أفراد حكومته محتجزين لدى الشرطة الإسبانية.