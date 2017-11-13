نشرة المساء من أخبار مصر
إعداد / محمد عزت
رسالة شفهية من الرئيس السيسي لولي عهد أبو ظبى
رئيس جامعة القاهرة: البدء في توفيق أوضاع العاملين
تأجيل إعادة محاكمة “مرسي” بـ”اقتحام السجون”لـ23 نوفمبر
الرقابة الإدارية تضبط 15 شخصا في قضايا فساد
“العمل الدولية” تثني على قانون التنظيمات النقابية الجديد
الرئيس يوجه بتكثيف إجراءات مكافحة احتكار السلع وضبط الأسعار
عابد: الدولة تحرص على تطبيق معايير حقوق الانسان
الرئيس السيسي يشدد على وضع توصيات منتدى الشباب قيد التنفيذ
عبد الغفار يؤكد أهمية إصدار قانون لتنظيم العمل بالمستشفيات
الرئيس السيسي يستقبل رئيس زامبيا غدا
“اقتصادية النواب” تواصل مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك
الاتحاد الأوروبي: يجب حل مشكلات حرية التنقل بين دول إيجاد إقليميا
هزة أرضية بقوة 4.7 ريختر تضرب مدينة السليمانية العراقية
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إيران إلى 407 قتيلا
التحالف اليمني: 2100 قتيل وجريح سقطوا في تعز بقذائف الحوثيين
“عون”: ننتظر عودة الحريري لبحث موضوع الاستقالة وأسبابها
الاتحاد الأوروبي يطالب بريطانيا بدفع 60 مليار يورو
تفجير انتحاري في إقليم قندهار جنوب أفغانستان
الجمارك: تحرير سعر الصرف أسهم في حماية الصناعة الوطنية
عامر: ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي الى 80 مليار دولار
“اللجنة الاقتصادية” تبحث الموقف التنفيذي لعدة مشروعات
هشام الشريف: بناء الدولة القوية لا يمكن دون تنمية الإنسان والعمران
“الأوقاف” والإسكان” توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الاستثمار المشترك
مميش يستقبل وفدا من رؤساء الشركات العالمية
صندوق النقد: انتعاش الاقتصادات الأوروبية يعزز من النمو العالمي
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بايدي أجنبية
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