القاهرة - أ ش أ

أكد مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك ان تحرير سعر الصرف وما تلاه من إصلاحات اقتصادية خفضت من استيراد الحديد من الخارج ما ساهم في حماية الصناعة الوطنية.

وأضاف عبدالعزيز – خلال كلمته في المؤتمر الذي نظمته مؤسسة “أخبار اليوم” تحت عنوان “مصر طريق المستقبل.. الاستثمار والتصدير من أجل التشغيل” – أن واردات مصر من الحديد المصنع في 9 أشهر (نوفمبر 2015 – أغسطس 2016) قبل قرار تحرير سعر الصرف بلغت 601 مليون دولار من كل دول العالم إلا أنها بلغت بعد القرار الهام للسياسة النقدية 229 مليون دولار خلال نفس الفترة في العام 2016 – 2017.

وأوضح أن قرار إعفاء حديد التسليح المصنع من الجمارك كان قرارا لمجلس الوزراء باعتباره أحد السلع الاستراتيجية التي تعرضت لأضرار خلال الفترة الماضية.