أبوظبي - أ ش أ

أكد محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ان المنظمة لا ترى أي مبررات لتوقعات المستثمرين بوصول الطلب العالمي على النفط إلى ذروته قبل عام 2040.

وأوضح محمد باركيندو – على هامش مشاركته في مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول – أن الزيادة الكبيرة في عدد السكان حول العالم ستؤدي على الأرجح إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعيشون دون الحصول على الكهرباء أو غاز الطهي أو التدفئة، مشيرا إلى أن ذلك قد يعني عدم الوصول لذروة الطلب على النفط قبل 2040.

وتوقعت (أوبك) اليوم الاثنين زيادة الطلب على النفط خلال عام 2018 ، واوضحت ان خطة خفض الإنتاج مع المنتجين المستقلين تسهم في خفض فائض مخزون النفط.