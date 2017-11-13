الخرطوم - أ ش أ

أكد الاتحاد الأوروبي أن الوضع الحالي في منطقة القرن الإفريقي يتطلب أهدافا محددة لدول الإقليم بغرض حرية التنقل وأن حركة التنقل في دول إيجاد مهمة ومشكلاتها يجب أن تحل إقليميا.

وأوضح ممثل الاتحاد الأوروبي بالسودان جان ميشيل ، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع التشاوري لدول إقليم إيجاد حول “بروتوكول حرية التنقل للأشخاص بين دول الإقليم” الذي عقد اليوم الاثنين بالخرطوم،إن دول الاتحاد قدمت مساعدات لحل مشكلة الهجرة والعمالة.

وأشاد بدور السودان في فتح أبوابه لكثير من اللاجئين من دول مختلفة ، مؤكدا أنه بمناقشة هذا البروتوكول سوف تعزز حرية حركة التنقل وتكون لصالح التعاون والمشاركة فيما بين دول المنطقة ، منوها بأن الاتحاد الأوروبي يساند الاتحاد الإفريقي لتسهيل حركة الطلاب في إفريقيا.

وأشار السفير أبو زيد الحسن ممثل السكرتارية التنفيذية لمنظمة إيجاد إلي ان أعضاء المنظمة اتفقوا قبل ثلاثين عاما على حرية التنقل للأشخاص الأمر الذي يؤدي إلى الأمن والاستقرار في الإقليم ،الذي يواجه تحديات كبيرة تتطلب الخروج بتوصيات تعمل على حلها.