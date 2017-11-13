أخبار مصر - علا الحاذق

أطلق المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة اليوم الاثنين مسابقة لأفضل تغطية إعلامية للقضايا المتعلقة باستعمال المضادات الحيوية وموضوع مقاومة مضادات الميكروبات فى دول إقليم شرق المتوسط، بما يساعد على رفع مستوى الوعى بها.

جاء ذلك على هامش مؤتمر اطلاق الاسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية الذي نظمه المكتب الاقليمي للمنظمة اليوم الاثنين .

ويهدف المكتب الإقليمي للمنظمة من المسابقة الى تشجيع وسائل الإعلام على تناول الموضوع وحثّها على اتّباع أفضل الممارسات في سبيل الترويج لموضوع الحملة، وهو: “استَشِر طبيباً قبل تناول المضادات الحيوية”.

وتغطي المسابقة عملاً منشوراً أو مذاعاً في الفئات الإعلامية الثلاثة.. وهي : الإعلام المكتوب والمقروء (صحف ومواقع الكارونية – الإذاعة – التليفزيون.

واوضحت المنظمة انه لابد أن تكون الأعمال المشاركة قد نُشِرَت أو أذيعَت في الفترة ما بين 13 نوفمبر 2017 و30 مارس 2018.

وأن تشتمل الأعمال المشاركة على الفوائد التي تعود على الجمهور من الاستعمال السليم للمضادات الحيوية، وأن تنطوي على معلومات عن الآثار المترتبة على الإفراط في استعمال المضادات الحيوية أو سوء استعمالها في قطاعَي الصحة البشري والحيواني.

ومن المقرر ان تتولى تقييم الأعمال المشاركة لجنة تحكيم تتألف من عدد من الخبراء التقنيين والمحررين والاختصاصيين في الإعلام بمنظمة الصحة العالمية.