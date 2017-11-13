القاهرة - أ ش أ

أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي أن اجمالي حجم التدفقات النقدية الاجنبية وصلت الى 80 مليار دولار منذ بدء تعويم الجنيه.

ودعا عامر – في تصريحات صحفية في أعقاب اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية التي عقدت اليوم الاثنين بمقر مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء- القطاع الخاص الى تحمل مسئولياته الوطنية والاسهام بفاعلية في تحقيق التنمية وزيادة معدلات الاستثمار.

وأوضح ان الحكومة قامت بدورها في فتح شرايين الاقتصاد المصري من خلال اتاحة الفرصة أمام التدفقات النقدية الأجنبية الأمر الذي ساعد على زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي.

وشدد محافظ البنك المركزي على ان مصر في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية أصبحت مقصدا للاستثمارات الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية، مشيرا الى ذلك ظهر واضحا خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي وآصبح هناك اهتمام من جانب الصناديق الاستثمارية التي وصل عددها الى 300 صندوق أبدوا اهتماما بالاستثمار في مصر وان مصر مقصدا جيدا للاستثمار وانهم راقبوا برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر وحقق نتائج مذهلة .